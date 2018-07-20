"حماس" تفتح جبهة حرب جديدة مع إسرائيل



وكتبت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، مساء أمس، الخميس، أن الاختراعات الفلسطينية الأخيرة لم تتوقف عند حد الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم المشتعلة، إنما امتدت إلى "حرب القرصنة".وذكرت الصحيفة العبرية أن "القرصنة" على الجنود الإسرائيليين وبعض المدنيين، لتصل إلى المؤسسات العسكرية والسياسية والمنظمات الكبيرة في إسرائيل، ما يمثل نقطة تحول نوعية لحركة "حماس" الفلسطينية تجاه إسرائيل.



وأشارت الصحيفة إلى أن بداية "القرصنة" الحمساوية بدأت مع الجنود الإسرائيليين في حالة من الهواية المبدئية، لكنها ستصل إلى حالة من الاحتراف الكبير للحركة.



سبق للجيش الإسرائيلي أن دعا إلى فتح حوار جاد مع جنوده، للتوعية بطرق التجسس الحديثة لحركة "حماس"، وتتعلق بتطبيقات مشاهدة كأس العالم ووسائل التواصل الاجتماعي.



فقد أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، في الثالث من الشهر الجاري، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية توعية كبيرة لجنوده تتعلق بالتعرف على الطرق الحديثة لحركة "حماس" في التجسس على القوات الإسرائيلية، وتتمثل في التعرف على الجنود الإسرائيليين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتطبيقات مشاهدة كأس العالم، لاختراق الهواتف المحمولة للجنود.



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن حركة "حماس" تدير شبكة جديدة للتجسس على الجنود الإسرائيليين، عبر وسائل جديدة، تتعلق باختراق الهواتف المحمولة للجنود، من خلال تطبيقات مشاهدة كأس العالم والتعرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تشغيل الهواتف المحمولة دون علمهم، وكشف المعلومات الخاصة بالجنود، وتنزيل الفيديوهات والصور الخاصة بهم، للتعرف على أماكن تجمع الجنود.







قامت حركة "حماس" بفتح جبهة حرب جديدة مع إسرائيل، بعد الاختراعات الفلسطينية الأخيرة، الممثلة في الطائرات الورقية الحارقة وبالونات الهيليوم المشتعلة.