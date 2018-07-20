بعد اقترابه من تدريب الفراعنة.. تعرف على تاريخ وإنجازات البوسني "وحيد خليلوزيتش"





أصبح البوسني "وحيد خليلوزيتش" المدير الفني السابق للمنتخبين الجزائري والياباني، علي أعتاب تولي القيادة الفنية للمنتخب المصري خلفًا للأرجنتيني "هيكتور كوبر" الذي رحل عن تدريب الفراعنة، بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم (روسيا 2018).

وتوصل حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة إلي إتفاق شبه نهائي مع المدرب البوسني لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة مقابل 160 ألف دولار راتبًا شهريًا، وتتبقي الرتوش النهائية للصفقة قبل إعلان "خليلوزيتش" مدربًا للفراعنة بشكل رسمي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مسيرة المدرب البوسني "وحيد خليلوزيتش" مدرب منتخب مصر المُحتمل:-

وُلد وحيد خليلوزيتش في 15 أكتوبر لعام 1952 في مدينة "يابلانيتشا" بالبوسنة والهرسك، بدأ لعب كرة القدم صغيرًا من خلال ساحة توربينا يابلانيتشا التي تبعد عن منزله مائة متر، لم يكن يهتم باحتراف كرة القدم وكان كل تركيزه على دراسته، وعندما بلغ أربعة عشر عامًا انتقل إلى مدينة موستار من أجل الانتساب إلى مدرسة صناعية من أجل دراسة الهندسة الكهربائية.

بدأت خطواته الجدية في احتراف كرة القدم عندما بلغ 16 عام وذلك بالانضمام إلى أكاديمية فيليز موستار الذي كان يلعب بالدرجة الأولى بتأثير من أخيه سالم الذي كان يلعب مهاجما في الفريق الأول، ولعب وحيد طوال سنتين ونصف السنة في فريق الشباب حتى نجح في توقيع أول عقد احترافي ثم أعير إلى نادي الدرجة الثانية نيريتفا ميتكوفيتش لمدة ستة أشهر لاكتساب خبرة اللعب أساسيًا، قبل أن يعود لينضم للفريق الأول في موسم 1972-1973 وأصبح من أبرز اللاعبين في حقبة السبعينات حيث لعب 376 مباراة مسجلا 253 هدف بينها 207 مباراة في الدرجة الأولى مسجلا 103 هدف.

اتجه "خليلوزيتش" بعدها إلي فرنسا وانضم لصفوف نادي نانت عام 1981، وخاض معه 5 مواسم ولعب 163 مباراة مسجلا 92 هدف كما توج هدافًا لبطولة الدرجة الأولى موسم 1984-1985 بعد تسجيله 28 هدف، وانضم بعدها لصفوف نادي باريس سان جيرمان فرانسيس لمدة عام واحد ولعب معه 18 مباراة مسجلًا 8 أهداف ولكن وفاة أمه في منتصف الموسم أجبره على إعلان الاعتزال النهائي.

لعب وحيد خليلوزيتش 15 مباراة دولية مع منتخب يوغسلافيا وسجل خلالها 8 أهداف، كما شارك في تتويج منتخب الشباب تحت 21 عامًا بلقب بطولة أمم أوروبا عام 1978، وحصل علي جائزة أفضل لاعب بالبطولة.





بدأ خليلوزيتش مسيرته التدريبية في بداية التسعينيات، وتولي قيادة فريقه السابق "موستار" موسم 1990-1991 واستمر معه لمدة موسمين لكنه لم يحقق أي إنجاز، ثم خاض تجربة تدريبية متواضعة مع أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية موسم 1993- 1994.





في عام 1997 تولي خليلوزيتش تدريب الرجاء المغربي وحقق معه نجاحات رائعة، حيث توج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي موسم 1996/1997، كما فاز معه بلقب الدوري المغربي "مرتين" موسمي 1996-1997، 1997-1998.





في أكتوبر 1998 بدأ تدريب نادي ليل الذي كان أحد المرشحين للهبوط من الدرجة الثانية، ولكن تحت قيادته أبهر ليل الجميع في الدرجة الثانية بتصدره جدول الترتيب بفارق ستة عشر نقطة عن وصيفه، وخلال موسمه الأول في الدرجة الأولى احتل ليل المركز الثالث مما مكنه من اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي،و أصبح "وحيد" مشهورا في فرنسا بفضل احترافيته وعلمه التكتيكي ،بعد إنهائه الدوري في المركز الرابع في موسم 2001-2002 المؤهل إلى بطولة كأس الاتحاد الأوروبي قرر وحيد ترك النادي بسبب افتقاد الإدارة إلى الطموح.





في نوفمبر 2002 تم التعاقد معه لإنقاذ نادي رين ونجح في القيام بذلك، وبدأ نجمه في السطوع على المستوى القاري مما جعله ينضم إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف 2003 على الرغم من رغبة عدة أندية إسبانية وألمانية في التعاقد معه، وخلال عامه الأول من تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان حقق الفريق انجازًا لم يحققه من قبل وهو الفوز ببطولة كأس فرنسا كما حل ثانيًا في دوري الدرجة الأولى خلف أولمبيك ليون مما أهله للعب في دوري أبطال أوروبا، ولسوء الحظ موسم وحيد الثاني لم يكن ناجحًا وتم إقالته في فبراير 2005 عندما كان الفريق يحتل المركز السابع.





واتجه بعد ذلك إلي تركيا وتولي تدريب فريق طرابزونسبور التركي في الفترة من أكتوبر 2005 إلى يونيو 2006 و احتل الفريق المركز الرابع خلف أندية إسطنبول: بشيكتاش، جالاطا سراي، وفنرباخشه، وعلى الرغم من تأهل الفريق للعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في الموسم التالي إلا أنه قرر ترك النادي، وخاض بعدها تجربة تدريبية مع فريق إتحاد جدة السعودي لمدة موسمين في الفترة من يونيو 2006 وحتي مايو 2008.





في عام 2008 تم التعاقد معه من أجل تدريب منتخب ساحل العاج، خلال سنتين لم يتعرض المنتخب لأي خسارة وتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 ووصل بالمنتخب الإيفواري للدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة علي يد منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، لتتم إقالته بعدها.





في 16 أغسطس 2010 تولي وحيد خليلوزيتش القيادة الفنية لفريق دينامو زغرب الكرواتي موقعًا على عقد يمتد لسنتين ونصف، وفاز معه بلقب الدوري الكرواتي وكأس كرواتيا في موسم 2010، 2011.





تولي وحيد خليلوزيتش القيادة الفنية للمنتخب الجزائري في يونيو 2011 وحقق انجازات رائعة مع "محاربي الصحراء"، وقاد الجزائر في 30 مباراة فاز في 18 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وسجل 52 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف، ووصل بمنتخب "الخضر" للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2014، وخرج بصعوبة علي يد المنتخب الألماني بعدما خسر أمامه 2-01 في الوقت الإضافي للمباراة، وبعد رحيله عن تدريب الجزائر، تولي قيادة فريق طرابزون سبور مرة أخري عدة أشهر لم يحقق خلالها أي انجاز.





تولي "خليلوزيتش" القيادة الفنية للمنتخب الياباني في مارس 2015 وقاد منتخب "الساموراي" في 38 مباراة، فاز في 21 مباراة، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وسجل 84 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدف، ورغم صعوده بمنتخب اليابان لمنافسات كأس العالم روسيا 2018 إلي أنه تمت إقالته بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية أمام منتخب السعودية بهدف دون رد، ولم يتولي قيادة أي فريق منذ هذا التاريخ.