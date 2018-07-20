سموحة يفسخ تعاقده مع نيمار بسبب الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، فسخ التعاقد مع اللاعب الشاب خليل نيمار، والقادم من صفوف فاتيما البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





ورفض مسؤولو النادي تفعيل عقود لاعب الزمالك السابق، بعد مطالبة الجبلاية للفريق السكندري، ضرورة دفع قيمة مادية لنادي الزمالك، كحق رعاية وهو ما رفضه النادي لعدم تواجدهم طرف في القضية وأن النادي البرتغالي، هو من تنازل عن اللاعب لصالح سموحة وليس الزمالك.



