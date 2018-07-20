ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سموحة يفسخ تعاقده مع نيمار بسبب الزمالك

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:30 م
سموحة يفسخ تعاقده مع نيمار بسبب الزمالك
طباعة
محمد الصو
 

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، فسخ التعاقد مع اللاعب الشاب خليل نيمار، والقادم من صفوف فاتيما البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


ورفض مسؤولو النادي تفعيل عقود لاعب الزمالك السابق، بعد مطالبة الجبلاية للفريق السكندري، ضرورة دفع قيمة مادية لنادي الزمالك، كحق رعاية وهو ما رفضه النادي لعدم تواجدهم طرف في القضية وأن النادي البرتغالي، هو من تنازل عن اللاعب لصالح سموحة وليس الزمالك.


وكان سموحة، أعلن التعاقد مع اللاعب من صفوف فاتيما البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع أحقية الشراء عقب إنتهاء الإعارة.

المزيد عن: نيمار كورة كرة سموحة رياضة الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 8:30:01 PM