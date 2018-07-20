الإسماعيلي يحسم مصير متولي من الانتقال إلى الأهلي

أكد إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، أن لا توجد نية للتفريط في المدافع محمود متولي على الرغم من وصول عروض مالية كبيرة من أجل التعاقد معه.

وأشار رئيس الإسماعيلي، خلال حديثه لموقع النادي، أن النادي بحاجة لخدمات متولي ولا توجد نية للتخلي عنه وذلك للحفاظ على قوام الفريق للموسم الجديد.

وأوضح "عثمان" أن بعض اللاعبين الذين تم التفريط فيهم كانوا لأسباب مختلفة في ظل الإغراءات المادية ومن ثم تم تجديد دماء الفريق.

جدير بالذكر فأن النادي الأهلي قد حاول أكثر من مرة التعاقد مع مدافع الاسماعيلي محمود متولي لكن المفاوضات فشلت بسبب تمسك الإدارة بالنادي.