نجوم المستقبل يقترب من خدمات حارس طنطا





اقترب مسؤولو نادي نجوم المستقبل برئاسة محمد الطويلة، من التعاقد مع إسلام طارق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.





ودخل نجوم المستقبل، في مفاوضات رسمية مع إدارة طنطا برئاسة فايز عريبي، للحصول على خدمات اللاعب خاصةً أن طارق، يرفض الاستمرار في تعاقده عقب هبوط أبناء السيد البدوي، لدوري القسم الثاني.





وانقطع حارس مرمى المنتخب المحلي، عن تدريبات فريقه خلال المرحلة الماضية معلنًا رغبته في الرحيل وعدم الاستمرار داخل الفريق حتى نهاية تعاقده.





ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان رحيل إسلام طارق إلى نجوم المستقبل، بعد الاتفاق على كل البنود والمقابل المادي لارتداء قميص الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.





وينتهي تعاقد الحارس مع فريقه، خلال عام 2020 المقبل.



