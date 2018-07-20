روجاني يقترب من تشيلسي

أكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن وكيل أعمال دانييل روجاني نجم يوفنتوس بلغ مراحل متقدمة في المفاوضات مع تشيلسي وبات قريبًا من الإنضمام له.

وربطت العديد من التقارير روجاني بالانتقال إلى تشيلسي خلال الأشهر القليلة الماضية وكشف كالتشيو ميركاتو عن عرض تشيلسي بمبلغ 45 مليون يورو للمدافع الإيطالي.

وذكرت صحيفة سبورت إيطاليا أن وكيل أعمال روجاني دافيد تورتشا التقى فابيو باراتيكى خلال الساعات القليلة الماضية وهذا هو الإجتماع الأخير الذي يضم الوفدين، حيث يبحث يوفنتوس عن عرض بقيمة 50 مليون يورو هذا الصيف لبيع المدافع.

ويقال إن الصفقة باتت قريبة بالنسبة إلى وروجاني ومن المقرر أن يطير فالي رمضاني من ألمانيا بعد ظهر اليوم لإجراء مزيد من المحادثات حول الصفقة.

وأكد كالتشيو ميركاتو بأنه بعد إتمام صفقة روجاني سوف ينتقل البلوز للنظر في ضم جونزالو هيجواين.