مصطفى وزيري: جماجم تابوت الإسكندرية قد تكون لعسكريين

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار، إن الـ3 مومياوات في تابوت الإسكندرية كانوا محنطين ولكن ليس تحنيطًا جيدًا لأنهم تحللوا بسبب مياه الصرف الصحي.



وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أنهم وجدوا ثقبًا في جمجمة إحدى المومياوات، لافتًا إلى أنها كانت حادة المنظر وكذلك المومياء الثانية، والثالثة ما زالت تحت الدراسة، متابعًا: "واضح أنه توفى في توقيت غير متوقع، كالحرب، وواضح من منظره أنه كان عسكريًا".



وأشار إلى أنهم أرسلوا الهياكل لتحليلها، مؤكدًا أن التابوت الذي تم العثور عليه في الإسكندرية ليس ملكيًا.

