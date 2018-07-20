"الفجر الفني" يعلن نتائج أضخم استفتاء جماهيري عن أفضل مسلسلات وبرامج رمضان 2018

أطلق موقع "الفجر الفني" نتائج أضخم استفتاء جماهيري عقب انتهاء موسم الدراما الرمضانية لعام 2018، وشمل الاستفتاء كافة الفئات وهي أفضل مسلسل، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثاني، أفضل ممثلة دور ثانى، أفضل دور مساعد، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثلة شابة، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل كوميدي، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مؤلف، أفضل مخرج، أفضل موسيقي تصويرية، أفضل برنامج مقالب، أفضل إعلان تلفزيوني، أفضل مسلسل كارتون، أفضل برنامج ديني، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل إذاعة، أفضل برنامج إذاعي، أفضل مسلسل إذاعي.

وجاءت النتائج كالتالي:

أفضل مسلسل

المركز الأول: نسر الصعيد (39769 صوت) 39.27%

المركز الثاني: الشريط الأحمر (10033 صوت) 9.91%

المركز الثالث: أبو عمر المصري (9859 صوت) 9.73%

أفضل ممثل

المركز الأول: محمد رمضان (61209 صوت) 64.96%

المركز الثاني: خالد سليم (9159 صوت) 9.72%

المركز الثالث: ياسر جلال (7680 صوت) 8.15%

أفضل ممثلة

المركز الأول: وفاء عامر (210710 صوت) 44.89%

المركز الثاني: حنان مطاوع (158934 صوت) 33.86%

المركز الثالث: نجلاء بدر (60196 صوت) 12.82%

أفضل ممثل كوميدي

المركز الأول: حسن الرداد (32853 صوت) 42.1%

المركز الثاني: محمد هنيدي (19061 صوت) 24.43%

المركز الثالث: علي ربيع (9970 صوت) 12.78%

أفضل ممثلة كوميدية

المركز الأول: أيتن عامر (173746 صوت) 45.11%

المركز الثاني: هنا الزاهد (167366 صوت) 43.45%

المركز الثالث: إيمي سمير غانم (28203 صوت) 7.32%

أفضل برنامج مقالب

المركز الأول: المواطن 26 (9114 صوت) 41.73%

المركز الثاني: رامز تحت الصفر (8511 صوت) 38.97%

المركز الثالث: الصدمة (3238 صوت) 14.83%

أفضل برنامج

المركز الأول: حقائق وأسرار (9106 صوت) 58.96%

المركز الثاني: شيخ الحارة (5117 صوت) 33.14%

المركز الثالث: مجموعة إنسان (450 صوت) 2.92%

أفضل ممثلة صاعدة

المركز الأول: أمينة مغربي - نسر الصعيد (272623 صوت) 42.41%

المركز الثاني: مايا فارس - أيوب (255933 صوت) 39.82%

المركز الثالث: ندى بهجت - أيوب (78280 صوت) 12.18%

أفضل قناة دراما

المركز الأول: DMC دراما (3175 صوت) 44.72%

المركز الثاني: سي بي سي دراما (2422 صوت) 34.12%

المركز الثالث: on drama(876 صوت) 12.34%

أفضل مسلسل كوميدي

المركز الأول: عزمي وأشجان (15481 صوت) 42.12%

المركز الثاني: 30 ليلة وليلة (9082 صوت) 24.71%

المركز الثالث: سك على أخواتك (7730 صوت) 21.03%

أفضل ممثل شاب

المركز الأول: خالد أنور عوالم خفية (14399 صوت) 36.41%

المركز الثاني: حازم إيهاب - لدينا أقوال أخرى (10495 صوت) 26.54%

المركز الثالث: حسني شتا – أيوب (6227 صوت) 15.74%

أفضل ممثلة شابة

المركز الأول: مروة الأزلي - ضد مجهول (68155 صوت) 62.97%

المركز الثاني: زينب عبدالوهاب - مليكة (18805 صوت) 17.37%

المركز الثالث: هنا الزاهد - أيوب (7219 صوت) 6.67%

أفضل ممثل دور تاني

المركز الأول: محمد علي – طايع (16083 صوت) 60.51%

المركز الثاني: فتحي عبدالوهاب (3469 صوت) 13.05%

المركز الثالث: عمرو عبدالجليل (1438 صوت) 5.41%

أفضل ممثلة دور تاني

المركز الأول: نسرين أمين - عزمي وأشجان (82551 صوت) 30.29%

المركز الثاني: مي سليم (65067 صوت) 23.88%

المركز الثالث: روجينا(63830 صوت) 23.42%

أفضل موسيقى تصويرية

المركز الأول: عادل حقي - نسر الصعيد (3254 صوت) 35.01%

المركز الثاني: خالد حماد – عوالم خفية (1689 صوت) 18.17%

المركز الثالث: مصطفى الحلواني – رحيم (1140 صوت) 12.26%

أفضل مؤلف

المركز الأول: إياد إبراهيم - سك على اخواتك (848 صوت) 25.41%

المركز الثاني: محمد سليمان عبد المالك – مليكة (690 صوت) 20.68%

المركز الثالث: شيرين ومحمد وخالد دياب – طايع (361 صوت) 10.82%

أفضل مخرج

المركز الأول: رؤوف عبدالعزيز - فوق السحاب (61718 صوت) 49.8%

المركز الثاني: ياسر سامي – نسر الصعيد (46709 صوت) 37.69%

المركز الثالث: أحمد صالح – أيوب (10435 صوت) 8.42%

أفضل شركة إنتاج

المركز الأول: سينرجي - تامر مرسي (4192 صوت) 56.07%

المركز الثاني: العدل جروب (1445 صوت) 19.33%

المركز الثالث: مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (757 صوت) 10.13%

أفضل ممثل صاعد

المركز الأول: توني ماهر – رحيم (3926 صوت) 41.43%

المركز الثاني: يوسف عثمان - نسر الصعيد (1625 صوت) 17.15%

المركز الثالث: عمرو وهبة – كلبش 2 (895 صوت) 9.44%

أفضل مسلسل كارتون

المركز الأول: سرحان ونفيسة (1554 صوت) 50.77%

المركز الثاني: صدق رسول الله - الإمام البخاري (1190 صوت) 38.88%

المركز الثالث: نور وبوابة التاريخ (150 صوت) 4.9%

أفضل برنامج ديني

المركز الأول: رمضان بعيونهم – قناة الناس (2433 صوت) 44.36%

المركز الثاني: حائر – مصطفى حسني (2212 صوت) 40.33%

المركز الثالث: قمرة 3 – أحمد الشقيري (182 صوت) 3.32%

أفضل برنامج طهي

المركز الأول: على قد الإيد (864 صوت) 33.66%

المركز الثاني: الشيف ومفيدة (759 صوت) 29.57%

المركز الثالث: سفرة سالي (399 صوت) 15.54%

أفضل محطة فضائية

المركز الأول: الحياة (1545 صوت) 33.43%

المركز الثاني: MBC مصر (1226 صوت) 26.53%

المركز الثالث: cbc (816 صوت) 17.66%

أفضل مسلسل إذاعي

المركز الأول: الجن الأزرق (811 صوت) 38.04%

المركز الثاني: الآلة الكاذبة (611 صوت) 28.66%

المركز الثالث: فوازير كأس العالم (237 صوت) 11.12%

أفضل برنامج إذاعي

المركز الأول: عمارة الحاج يونس (1009 صوت) 29.27%

المركز الثاني: السلام عليك يا رسول الله (903 صوت) 26.2%

المركز الثالث: راديو الشارع (815 صوت) 23.64%

أفضل إعلان تليفزيوني

المركز الأول: قطونيل - هاني رمزي (9126 صوت) 53.22%

المركز الثاني: تقدر - بنك مصر (3070 صوت) 17.9%

المركز الثالث: 500 500 - احمد زكي (878 صوت) 5.12%

أفضل دور مساعد

المركز الأول: جينا سليم - لدينا أقوال أخرى (5055 صوت) 39.75%

المركز الثاني: نيفان صابر - رحيم (3095 صوت) 24.34%

المركز الثالث: محمد الشرنوبي - لدينا أقوال أخرى (2546 صوت) 20.02%