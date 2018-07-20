عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "شرطة الشرقية" تتمكن من فك غموض قضايا السرقة بالدمام والخبر

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تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من فك غموض قضايا سرقة تعرضت لها مجموعة من المستوصفات الأهلية بمدينتيْ الدمام والخبر، وألقت القبض على 4 جناة تورطوا في ذلك، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.



وأكد النقيب محمد بن فهد الدريهم مساعد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه "ونتيجة للمتابعة الأمنية لجرائم السرقة التي تَعَرّض لها عدد من المستوصفات الأهلية بمدينة الدمام ومحافظة الخبر، فقد أسفرت نتائج الضبط الجنائي والتحريات وإجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتورطين فيها، وعددهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، والقبض عليهم حيث أقروا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص".