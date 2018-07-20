ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الأهلي ضد تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:06 م
موعد مباراة الأهلي ضد تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

يستعد الأهلي لمواجهة فريق تاونشيب البوتسواني، يوم الجمعة المقبل الموافق 27-7-2018، في بواتسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، فيما يحتل تاونشيب المركز الرابع بثلاث نقاط، ويتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط.

المزيد عن: موعد مباراة الاهلي دوري أبطال أفريقيا تاونشيب بين سبورت الترجي الاهلي ضد تاونشيب بث مباشر الأهلي في بتسوانا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 8:30:00 PM