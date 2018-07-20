موعد مباراة الأهلي ضد تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة فريق تاونشيب البوتسواني، يوم الجمعة المقبل الموافق 27-7-2018، في بواتسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، فيما يحتل تاونشيب المركز الرابع بثلاث نقاط، ويتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط.