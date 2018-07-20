"تذكرة السفر".. دليلك الشامل عن جزر المالديف التي يستجم فيها محمد صلاح

آثار اللاعب محمد صلاح، حفيظة الشعب المصري، عق نشره العديد من الصور عبر حسابه على "تويتر"، وهو يستجم على شواطئ "المالديف"، بعد انتهاء مباريات كأس العالم، واختياره منتجع "هورالهي آيلاند ريزورت"، ليقيم به، حسبما نشرت صفحة "جزر المالديف"، عبر حسابها.





1.جزر المالديف تقع في قارة "آسيا"، وتتميز بجوها المعتدل وجمالها الساحر وشواطئها النقية.





2. حكمت بريطانيا جزر المالديف 78 سنة بوصفها محمية بريطانية، وقد استقلت جزر المالديف في عام 1965م، ويبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة في كم مربع وعاصمتها ماليه.





3. تذكرة السفر من القاهرة إلى اسطنبول، ومنها إلى جزر المالديف: 86000 جنيه ذهاب وعودة.





4.العملة المتداولة في جزر المالديف، هي "الروفيه"، وسجل سعر الجنيه المصري، 0.8612 "روفيه"





5.حالة الطقس، معتدلة معظم السنة، ويصل متوسط درجات الحرارة اليومية إلى ما يعادل 27.4 درجة مئوية.





6.تشتهر جزر المالديف بالمأكولات البحرية، وحساء السمك، وسلطة زهور الموز، وخبز جوز الهند والكعك الكريمي.





7.اللغة التي يتحدث بها غالبية السكان والرسمية هي لغة الديفيهي التي تحوي الكثير من المفردات العربية.





8. في 26 ديسمبر 2004، دمر التسونامي جزر المالديف، نجت فقط 9 جزر من الفيضان، بينما واجهت 57 جزيرة ضرراً بالغاً في البنية التحتية، أخليت 14 جزيرة كلياً ودمّرت 6 جزر، وقدّرت قيمة الأضرار بـ 400 مليون دولار، وبلغ عدد الضحايا ما يقرب من 108 ضحية.





9.استضافت جُزر المالديف النسخة الخامسة من كأس التحدي الأسيوي (2014)، وكانت أهمية تلك البطولة تكمنُ في أنَّ من يفوز بها يتأهلُ مباشرة إلى أمم أسيا 2015 للمرة الأولى في تاريخه.





10. يقضي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رحلته الترفيهية في جزر المالديف، لقضاء عطلته السنوية، استعدادًا للموسم المقبل مع فريقه، حيث نشر صور جديدة له في جزر المالديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".







