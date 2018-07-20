بنما: لن نتعاقد مع كوبر لهذا السبب

يمثل راتب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري عائقًا أمام قيادته للمنتخب البنمي في الفترة المقبلة، بعدما ربطت تقارير عديدة المدرب الأرجنتيني بقيادة المنتخب الذي تأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.





ورحل هيكتور كوبر عن قيادة المنتخب المصري بعدما تذيل المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018، حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية بنتائج 1-0 أمام أوروجواي، 3-1 أمام روسيا و2-1 أمام السعودية على الترتيب.





وبدوره استقال الإكوادوري هيرنان جوميز من تدريب المنتخب البنمي، باحثًا عن تحد جديد، بعدما أنهى المنتخب البنمي مغامرته المونديالية بتذيل المجموعة السابعة، خلف منتخبات بلجيكا، إنجلترا وتونس.





وتبعًا لصحيفة "بنما أميركا" فإن الاتحاد البنمي لكرة القدم في أزمة نظرًا لتبقي 6 أشهر فقط في مدته، وهو ما وضع رئيس مجلس إدارته بيدرو تشالوخا في حيرة شديدة حول التعاقد مع المدير الفني المقبل.





وتبعًا للصحيفة ذاتها فإن قائمة المرشحين تضم الأرجنتيني هيكتور كوبر، البرازيلي دونجا والكولومبيين خورخي بينتو مدرب كوستاريكا السابق ولويس سواريز مدرب هندوراس السابق.





وقال تشالوخا في تصريحات للصحيفة البنمية أن اتحاد بلاده لا يستطيع توفير راتب للمدير الفني المقبل أكثر مما تقاضاه جوميز، حيث كان يحصل على 35 ألف دولار، بالإضافة لسبعة آلاف دولار لمساعديه.





وحول التعاقد مع كوبر قال تشالوخا: "كوبر كان يحصل في مصر على خمسة أضعاف ما كان يتقاضاه جوميز، لا نملك أموالا للتعاقد معه في الوقت الحالي".





ولم تتحدد الخطوة المقبلة للمدير الفني السابق للمنتخب المصري حتى الآن، حيث ربطته تقارير أيضًا بقيادة أحد منتخبي كوستاريكا وهندوراس، إلا أنه لم يرتبط بمفاوضات رسمية مع أي طرف.



