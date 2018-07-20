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عاجل.. تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على غزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:02 م
عاجل.. تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على غزة
أرشيفية
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الفجر
 
تجدد القصف الجوي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على قطاع غزة. 

وأطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت حماس قد أكدت التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل، إثر تصعيد واسع شنت خلاله إسرائيل غارات هي الأعنف على القطاع منذ صيف 2014 خلفت قتيلين فلسطينيين، و15 جريحا على الأقل.
المزيد عن: قطاع غزة صافرات تجدد الغارات الانذار اسرائيل
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