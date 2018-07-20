كارتيرون يحسم قائمة الأهلي الإفريقية بشكل نهائي

حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، اسم الثنائي المنتظر قيده في القائمة الأفريقية للفريق الأحمر.

ويتبقى مقعدين شاغرين فقط في قائمة الأهلي بعد اضافة الثنائي مؤمن زكريا والمالي ساليف كوليبالي.

واستقر "كارتيرون" بنسبة كبيرة على اضافة الثنائي أكرم توفيق وناصر ماهر للقائمة الأفريقية للفريق الأحمر، في حالة عدم إبرام النادي صفقات جديدة حتي مطلع الشهر المقبل.

ويتم غلق باب القيد للقائمة الأفريقية في الرابع من أغسطس المقبل.