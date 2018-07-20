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مفتي الجمهورية: السيسي مهمومًا بتجديد الخطاب الديني

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:00 م
مفتي الجمهورية: السيسي مهمومًا بتجديد الخطاب الديني
الدكتور شوقي علام
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التمسك بالثوابت والقطعيات هو جزء من الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مهمومًا بتجديد الخطاب الديني.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن تجديد الخطاب الديني ليس تنصل من الثوابت، مضيفًا أن دار الإفتاء تعد المؤسسة التي غزت الفضاء الاليكتروني للتوصل إلى المواطنين.

وأضاف أن لديهم 7 مليون مشترك بصفحة دار الافتاء، ويعملون على التواصل مع جميع الفئات.
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