عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الفيصل" يتسلم تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة

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تسّلم خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، والذي تضمن إيجازًا عن الأنشطة والبرامج، التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني تحت شعار "كيف نكون قدوة".



واستقبل "الفيصل" في مقر الإمارة بجدة، وليد بافقيه مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع، واستمع لشرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.



وبحسب التقرير فإن فرع وزارة الإعلام بالمنطقة نظّم 3 مبادرات نفذها 21 موظفًا وموظفة من منسوبي الفرع، وهي: "إقرأ، وحياتنا قدوة، وقصة أطفال بعيون مُلهم ".



وتخلل المبادرات أيضًا توزيع 16 مكتبة تضمّ كل واحدة منها 100 كتاب على مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة، وهدفت إلى غرس ثقافة القراءة وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.

