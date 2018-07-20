المفتي: وضع الأموال في البنوك استثمار وليس ربا



وعن فوائد البنوك، أشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يوجد عالم يستطيع أن يقول أن الربا حلال، ولكن وضع الأموال في البنوك ليس ربا، وإنما هو نوع من الاستثمار.



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التكليف جاء مساويًا لا يفرق بين الرجل والمرأة، مضيفا أن قطع الدلالة في قضية الإرث ثابت وواضح.