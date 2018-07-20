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المفتي: وضع الأموال في البنوك استثمار وليس ربا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:54 م
المفتي: وضع الأموال في البنوك استثمار وليس ربا
الدكتور شوقي علام
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التكليف جاء مساويًا لا يفرق بين الرجل والمرأة، مضيفا أن قطع الدلالة في قضية الإرث ثابت وواضح.

وعن فوائد البنوك، أشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه لا يوجد عالم يستطيع أن يقول أن الربا حلال، ولكن وضع الأموال في البنوك ليس ربا، وإنما هو نوع من الاستثمار.
المزيد عن: مصر ربا بنوك المفتي الدكتور شوقي علام التوك شو اخبار مصر
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