جينا سليم تفوز بأفضل دور مساعد في استفتاء "الفجر الفني"

فازت الإعلامية والممثلة د.جينا سليم بأفضل دور مساعد في استفتاء موقع جريدة الفجر عن دورها في مسلسل لدينا أقوال أخرى، حيث بلغت نسبة التصويت لصالح د.جينا 39.75% بمجموع 5055 صوت.

وكان موقع "الفجر الفني" قد أطلق الاستفتاء عقب انتهاء موسم الدراما الرمضانية لعام 2018، وشمل الاستفتاء كافة الفئات وهي أفضل مسلسل، أفضل ممثل ، أفضل ممثلة ، أفضل ممثل دور ثاني، أفضل ممثلة دور ثانى،أفضل دور مساعد، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثلة شابة، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل كوميدي، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مؤلف، أفضل مخرج، أفضل موسيقي تصويرية، أفضل برنامج مقالب، أفضل إعلان تلفزيوني، أفضل مسلسل كارتون، أفضل برنامج ديني، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل إذاعة، أفضل برنامج إذاعي، أفضل مسلسل إذاعي.

وكانت جورجيت قد بدأت انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، حيث لعبت في مسلسل لدينا أقوال أخرى دور طبيبة نفسية، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كما شاركت في مسلسل عزمي وأشجان بدور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان.

ومؤخراً ظهرت د.جينا على الشاشة كمقدمة لبرنامج قعدة ستات المذاع على قناة اليوم على شبكة أوربت، وكان الموسم الأول من البرنامج قد انطلق في شهر يونيو - حزيران لتنتهي حلقاته يوم السبت الماضي. ويشارك د.جينا سليم في تقديم البرنامج الإعلاميتان رنا عرفة ومروة صبري والفنانتان أميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن. وبدأت حالياً مع فريق العمل استعداداتها للموسم الثاني من البرنامج الذي يبدأ في سبتمبر - أيلول المقبل.

جينا سليم هو الاسم الفني لـد. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايك سينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.