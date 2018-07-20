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قبل انطلاق البطولة.. رقمان مميزان للإسماعيلي في دورة صلالة الودية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:47 م
قبل انطلاق البطولة.. رقمان مميزان للإسماعيلي في دورة صلالة الودية
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أحمد سعد
 


تستعد جماهير الكرة العربية لمتابعة أحداث دورة صلالة الودية الدولية المقرر انطلاقها الاحد المقبل ، بمشاركة فرق الإسماعيلى والصفاقسى التونسى والغرافة القطرى والنصر العمانى.

 

ويضم الإسماعيلى أكبر لاعب بالبطولة وهو عصام الحضرى حارس المرمى المخضرم وقائد منتخب مصر البالغ من العمر 45 عام “15 يناير 1975”.

 

كما يضم الفريق أصغر لاعب بالبطولة هو محمد عبدالله مصيلحى البالغ من العمر 19 عام “20 سبتمبر 1999”.

 

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة الصفاقسى الاحد القادم على ستاد مجمع السعادة الرياضى فى تمام السادسة مساء.

 

الجدير بالإشارة ان البطولة تضم عدد كبير من اللاعبين مواليد 99 من بينهم ثنائى الإسماعيلى محمد سليمان “6-3-1999” ومحمد الضرف “2-7-1999” بالاضافى للايفوارى كواكو لاعب الصفاقسى مواليد “1-4-1999”.

 

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