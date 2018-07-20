تشييع جنازة 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية (صور)

شيع ذوي 5 أشخاص، جميعهم من اسرة واحدة، لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة؛ جنازتهم بعد الصلاة عليهم بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس بالزقازيق بمحافظة الشرقية.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، بالقرب من قرية "قمرونة".



وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من: "عادل وديع توفيق" 57 سنة، وزوجته "نيفال صديقي صادق سليمان" 52 سنة، ونجلتهما "مادونا" 27 سنة، وزوجها "فادي عطية عزيز" 27 سنة، ونجلهما "توني" 4 سنوات، إصابة 3 آخرين من أبنائهم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثث.