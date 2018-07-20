ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تشييع جنازة 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:49 م
تشييع جنازة 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية (صور)
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
شيع ذوي 5 أشخاص، جميعهم من اسرة واحدة، لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة؛ جنازتهم بعد الصلاة عليهم بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، بالقرب من قرية "قمرونة".

وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من: "عادل وديع توفيق" 57 سنة، وزوجته "نيفال صديقي صادق سليمان" 52 سنة، ونجلتهما "مادونا" 27 سنة، وزوجها "فادي عطية عزيز" 27 سنة، ونجلهما "توني" 4 سنوات، إصابة 3 آخرين من أبنائهم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثث.
تشييع جنازة 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية (صور)
تشييع جنازة 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية (صور)
المزيد عن: مصر جنازة الشرقية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 8:30:00 PM