ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تنفيذ 973 حكم قضائي متنوع بمراكز محافظة قنا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:45 م
تنفيذ 973 حكم قضائي متنوع بمراكز محافظة قنا
صورة أرشيفية
طباعة
بسام عبدالحميد
 
تمكن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن قنا، من تنفيذ 973 حكم متنوع بدوائر مراكز المحافظة.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من حملة تنفيذ الأحكام، تفيد ضبط 147 حكم حبس جزئي، و60 حكم حبس مستأنف، و362 حكم غرامات، و131 مخالفات، و3 أحكام سرقة تيار كهربائي. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 8:30:00 PM