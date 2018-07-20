تنفيذ 973 حكم قضائي متنوع بمراكز محافظة قنا



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات.



تمكن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن قنا، من تنفيذ 973 حكم متنوع بدوائر مراكز المحافظة.وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من حملة تنفيذ الأحكام، تفيد ضبط 147 حكم حبس جزئي، و60 حكم حبس مستأنف، و362 حكم غرامات، و131 مخالفات، و3 أحكام سرقة تيار كهربائي.