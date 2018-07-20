بالفيديو.. "رنج روفر سبورت SVR" تسير على عجلتين فقط في مهرجان Goodwood

يشهد احتفال Goodwood للسرعة العديد من العروض المذهلة والفعاليات الحصرية.





قام سائق المخاطر Terry Grant بقيادة رنج روفر SVR في هضبة الإحتفال على عجلتي فقط ليحطم الرقم القياسي الخاص به والذي سجله قبل عامين فقط بواسطة نيسان جوك بأكثر من 20 ثانية مسجلاً رقم 2:45.5 دقيقة وتغلب على العديد من المنعطفات والمخاطر ليدخل الرقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع ميل لسيارة على عجلتين.





تحمل رنج روفر سبورت SVr محرك 5.0 لتر V8 ينتج 567 حصان و700 نيوتن-متر، يتصل بناقل حركة من 8 سرعات، وهي الفئة عالية الأداء من رنج روفر سبورت بسعر يصل إلى ضعفي الفئة الأساسية.



