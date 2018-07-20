منتخب شباب اليد يسافر للجزائر للمشاركة في البطولة الأفريقية

غادر منذ قليل مطار القاهرة الدولي، منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد ٢٠٠٠ للمشاركة في البطولة الأفريقية الثالثة بالجزائر.





تضم بعثة المنتخب المصرى كابتن مجدى أبو المجد المدير الفني وكابتن محمد عادل مدرب

واللاعبين عبد الرحمن حميد - مؤمن حسام - يوسف علاء - عبد الرحمن باهر - عمر عطية - عمر الكردي - سيف هانى - مازن رضا - عادل شاكر - احمد ياسر - عبد الفتاح على - مهاب سليمان - عبد الله فاروق - يوسف طارق.



