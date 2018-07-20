ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منتخب شباب اليد يسافر للجزائر للمشاركة في البطولة الأفريقية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:00 م
منتخب شباب اليد يسافر للجزائر للمشاركة في البطولة الأفريقية
طباعة
مها الصباحي
 
غادر منذ قليل مطار القاهرة الدولي، منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد ٢٠٠٠ للمشاركة في البطولة الأفريقية الثالثة بالجزائر.

تضم بعثة المنتخب المصرى كابتن مجدى أبو المجد المدير الفني وكابتن محمد عادل مدرب 
واللاعبين عبد الرحمن حميد - مؤمن حسام - يوسف علاء - عبد الرحمن باهر - عمر عطية - عمر الكردي - سيف هانى - مازن رضا - عادل شاكر - احمد ياسر - عبد الفتاح على - مهاب سليمان - عبد الله فاروق - يوسف طارق.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 7:00:01 PM