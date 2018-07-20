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تعرف علي حقيقة رحيل عمر هوساوي عن النصر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:58 م
تعرف علي حقيقة رحيل عمر هوساوي عن النصر
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أحمد عصام
 

اقترب عمر هوساوي مدافع نادي النصر السعودي، من الرحيل عن الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد طلب المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو عدم استمراره بالنادي النصراوي.


ويرغب المدرب الأوروجوياني، في التعاقد مع المدافع البيروفي كرستيان راموس، في تدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد.


ويتواجد المدافع البرازيلي برونو اوفيني كمدافع أساسي بالفريق، ولكن لم يقتنع كارينيو بمستوي عمر هوساوي حتي الآن، وأيضا مع منتخب السعودية بالمونديال.

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