تعرف علي حقيقة رحيل عمر هوساوي عن النصر

اقترب عمر هوساوي مدافع نادي النصر السعودي، من الرحيل عن الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد طلب المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو عدم استمراره بالنادي النصراوي.





ويرغب المدرب الأوروجوياني، في التعاقد مع المدافع البيروفي كرستيان راموس، في تدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد.



