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النمسا تؤكد بضرورة تكثيف جهود العلاقات مع بريطانيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:58 م
النمسا تؤكد بضرورة تكثيف جهود العلاقات مع بريطانيا
أرشيفية
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وكالات
 
أكد الوزير الاتحادي النمساوي للاتحاد الأوروبي، والفن والفنون والثقافة والإعلام، جيرنوت بليميل، على ضرورة تكثيف الجهود لبحث العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر المقبل.

وقال "بليميل"، في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الجمعة، "بعد انعقاد مجلس الشؤون العامة للمادة 50 لمفاوضات بريكست، ناقشنا أنه يجب أن تكون هناك جهودا مكثفة أكثر وبحث للعلاقة المستقبلية مع بريطانيا"، مضيفا "هدفنا الوصول إلى اتفاق في أكتوبر".

بينما أعلن "بارنييه"، خلال المؤتمر أن الاتحاد الأوروبي طرح على بريطانيا "كيفية تجنب التنافس غير العادل للشركات الأوروبية وحماية مصالح الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية، إذا كانت التعريفات في بريطانيا اقل من أوروبا".

وأضاف بارنييه: "لا يمكننا إضاعة الوقت اكثر لذلك دعينا بريطانيا للعمل الأسبوع المقبل، وبالأخص على مسألة الحدود بينها وبين إيرلندا".

وأصدر قادة الدول الأوروبية في ختام قمتهم الأخيرة التي عقدت في بروكسل وثيقة حملت عنوان "مبادئ العلاقات المستقبلية مع بريطانيا"، ورد بها أن قادة الاتحاد الأوروبي، أكدوا عزمهم الحفاظ على الشراكة الواسعة النطاق مع بريطانيا، وعلى وجه الخصوص، في مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية والدفاع والسياسة الخارجية".

جدير بالذكر أن أكثرية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو 2016. 

وبدأت المملكة المتحدة 29 مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إرسال إشعار إلى رئيس مجلس الاتحاد.

ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة " 50 " من معاهدة " لشبونة ستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس 2019، بعد مرور سنتين على إطلاق عملية بريكست.

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