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رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بعد انضمامه إلى يوفنتوس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:56 م
رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بعد انضمامه إلى يوفنتوس
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مني العوضي
 

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الجديد رقماً قياسياً جديدًا على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

نشر النجم البرتغالي صورة له بقميص يوفنتوس على موقع التواصل "انستجرام" وأصبحت من أكثر اصور التي نالت إعجاب المتابعين

وحصلت صورة الدون على أكثر من 11 مليون و600 ألف إعجاب من المتابعين وهو عدد كبير لفت نظر محبي النجم البرتغالي.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس لمدة 4 سنوات قادما من صفوف ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.

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