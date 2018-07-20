تعرف على القيمة السوقية لأجانب الاتفاق السعودي





تعاقد مسئولي نادي الاتفاق السعودي، مع المدافع الأوروجوياني رامون أرياس لاعب نادي بينارول الأوروجوياني السابق، حتي موسم 2021 في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" القيمة السوقية لأجانب الاتفاق السعودي حسب موقع ترانسفير ماركت.





ويضم نادي الاتفاق 6 لاعبين أجانب في الفترة الحالية، حيث يعد غوانكا الأغلي في محترفي الفريق، بينما يعد الظهير الأيسر المصري حسين السيد الأقل في السعر.





وبلغت القيمة التسويقية لحسين السيد مليون و500 الف ريال، وبفارق 500 الف ريال فقط عن الراحل ليبان عبدي والذي غادر النادي نهاية الموسم الماضي.





واصبحت قيمة جميع لاعبي الأجانب في نادي الاتفاق تبلغ 28 مليون ريال حتي الآن.



