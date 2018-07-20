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النصر السعودي يقترب من التعاقد مع راموس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:47 م
النصر السعودي يقترب من التعاقد مع راموس
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أحمد عصام
 

يسعي نادي النصر السعودي، للتعاقد مع اللاعب البيروفي كريستيان راموس لاعب نادي فراكروز المكسيكي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.


ويرغب مسئولو النادي السعودي في ضم اللاعب بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعدما أوضح مدرب الفريق الأوروجوياني دانييل كارينيو لمجلس الإدارة ضرورة جلب اللاعب لتدعيم خط الدفاع.


وقدم اللاعب البيروفي أداء مميز خلال بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 مع المنتخب، حيث لفط انظار معظم الأندية في بيرو.


ويملك راموس صاحب ال29 عام بنية جسمانية قوية، تساعده علي النجاح في أقوي الدوريات بالعالم، ولم يخرج اللاعب طوال مسيرته الكروية خارج قارة امريكا الجنوبية.


ولعب نجم منتخب بيرو في أندية أليانزا ليما وخوان أريش البيروفيين، وجيماناسيا الأرجنتيني، وايميلك الإكوادوري.

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