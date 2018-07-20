"بكري": حصانة الجيش هدفها حمايتهم من المتآمرين



وانتقد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، الإشاعات التي استهدفت مجلس النواب عقب صدور قانون حماية ضباط الجيش قائلًا: "عندما نبحث عن مصدر تلك الإشاعات لوجدنا أنهم المتآمرين على الدولة المصرية؛ الذين كانوا يسعون لتدمير الوطن"، موجهًا حديثه للمواطنين قائلًا: "علينا التعلم من دروس التاريخ.. جيشك هو السند وظهر المواطن وعمود الخيمة الذي بدونه تقع الخيمة على رؤوسنا".



وأشار إلى أن حصانة الجيش هدفها حمايتهم من المتآمرين، متابعا: "عشان ميجيش رئيس تانى يقول بتفضوا رابعة ليه !.. الناس دي بتقدم رسالتها وأقل شىء ليهم أن يصدر هذا القانون".



وأكد أن الدولة المصرية مستهدفة وتخوض حرب الجميع يعلم معاناة الشعب خاصة الطبقة المتوسطة والفقراء، متابعًا: "أرفض قانون الجنسية شخصيا".



قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن قانون حماية ضباط الجيش يهدف لخدمة القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو الذي استدعى الجيش لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان.