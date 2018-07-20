لقطات جديدة من داخل أكبر مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام ومكبس هيدروليكى لإعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملائهم بالعبور.





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت فى الأونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام اعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة فى مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.





وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وهم قدرى.إ.أ - مواليد 1973، صاحب شركة للاستثمار الزراعى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية "قتل"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"،وأحمد.إ.أ - مواليد 1989، مدير وشريك إحدى الشركات، مقيم بدائر مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، ويوسف.إ.أ - مواليد 1981، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، سبق اتهامه فى قضية "إتلاف"، محمد.إ.أ – مواليد 1980، شريك بشركة للاستثمار الزراعى، مقيم بالإسماعيلية، عادل.م.س- مواليد 1992، مقيم بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمين حالياً بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم جميعاً بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم الكائن بمنطقة جمعية عرابى بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، أسفر تفتيش أشخاصهم ومسكنهم عن ضبط مكبس هيدروليكى بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت واحد كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين " المعدة للترويج بعد الكبس " وزنت 3,525 كيلو جرام ،كمية من مادة ( باراسيتامول – كافيين ) والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22,120 كيلو جرام ،( 112) قرص مخدر ،كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام ، قطعة من مخدر الأفيون ،مبالغ مالية إجمالية ( 16,930 ألف جنيه – 7,820 دولار أمريكى ) ،سيارتين، ( 7 ) هاتف محمول ،ميزان ،سلاح أبيض " سنجة".





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



