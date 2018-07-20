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الغموض يسيطر على صفقة انتقال أحمد الشناوي إلى بيراميدز

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:36 م
الغموض يسيطر على صفقة انتقال أحمد الشناوي إلى بيراميدز
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هاني عصام
 
لازال الغموض يسيطر بموقف صفقة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك بشأن انتقاله لصفوف نادي بيراميدز خلال الموسم القادم بعد الاتصالات التي دارت بين الناديين والاتفاق على الصفقة مقابل 60 مليون جنيه.

مصدر داخل مجلس الزمالك أكد بأن الحارس لم يبلغهم حتى الإن برفضه الصفقة وأنه بعد عودته من ألمانيا سيجتمع مع مسئولي بيراميدز لوضع الرتوش النهائية على الصفقة والاتفاق على بعض بنود الصفقة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن الشناوي على علم بكل تفاصيل الصفقة والمفاوضات بين الناديين وأن اللاعب سبق واجتمع من الأساس مع إدارة بيراميدز ولديه رغبة في الرحيل عن الفريق.

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