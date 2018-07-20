"بكري" عن زيارة السيسي للخرطوم: ناجحة بكل المقاييس



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه عقب زيارة الرئيس السيسي للخرطوم تناسى الجميع الخلافات الوهمية بين البلدين.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي عقد مجموعة من المباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في مختلف المجالات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضح: "التقى الرئيس السيسي بقادة الفكر والرأي في السودان وتميز ذلك الاجتماع بالصراحة والشفافية، ووجه الرئيس السيسي مجموعة من المبادئ المهمة على رأسها عدم تأمر مصر على أحد وعدم تدخلها في الشأن الداخلي للدول المجاورة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي تحدث بتفاؤل.



وصف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم بأنها زيارة ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة المصرية كان لها دور أساسي في هذه الزيارة، كما كان لها دور كبير في العديد من الملفات مثل سوريا وفلسطين.