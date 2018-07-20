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النصر على أعتاب ضم صفقة عالمية مدوية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:28 م
النصر على أعتاب ضم صفقة عالمية مدوية
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أحمد عصام
 


يقترب مسئولي نادي النصر السعودي، من التوقيع مع اللاعب الفرنسي بيير جينياك لاعب نادي تيجريس أونال المكسيكي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.


ويرغب سعود السويلم رئيس النادي النصراوي، في إعلان التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب ال32 عاما خلال الساعان القادمة مقابل مبلغ قيمته 15 مليون يورو.


وسيحصل اللاعب علي 5 مليون يورو، بينما سيحصد ناديه المكسيكي 10 ملايين يورو، ويملك النادي بند في العقد يحق له التجديد لموسم أخر رغم انتهاء تعاقده في الموسم الماضي.


وشارك اللاعب الفرنسي مع نادي مارسيليا 5 مواسم من عام 2010 حتي عام 2015، وانتقل وقتها للنادي المكسيكي، وفاز بلقب الهداف بالدوري برصيد 18 هدف في موسن 2016.

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