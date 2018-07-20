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رئيس إنبي يتحدث عن المنافسة في الدوري والصفقات الجديدة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:25 م
رئيس إنبي يتحدث عن المنافسة في الدوري والصفقات الجديدة
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كيرلس مدحت وأحمد شاكر
 


صرح المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي أن مسابقة الدوري هذا العام ستكون من أقوى المسابقات خاصة بعد أن دعمت كافة الأندية مراكزها بلاعبين جدد وستشهد أيضا تنافس شديد على المراكز المتقدمه .

 

وعن إنبي تحدث أن صفقات الفريق تمت بناء علي ترشيح الجهاز الفني للفريق وفي حدود الاحتياجات فقط وأن مجلس الإداره يدعم الفريق وجهازه ورفض المجلس الاستغناء عن أي لاعب حرصا علي استقرار الفريق خاصة وأن المسابقة علي الأبواب ولا مجال للتعويض أو التدعيم بصفقات بديلة.

 

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