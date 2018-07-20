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عاجل.. مقتل شخص في تظاهرة جنوب العراق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:27 م
عاجل.. مقتل شخص في تظاهرة جنوب العراق
أرشيفية
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وكالات
 

أفادت مصادر طبية عراقية، عن سقوط قتيل في تظاهرة أمام مقر تنظيم مسلح جنوبي العراق.

ويذكر أن المئات من أهالى محافظة البصرة جنوب العراق قد تظاهروا، اليوم الجمعة، احتجاجًا على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة.

واحتشد المتظاهرون وسط مدينة البصرة وقاموا بترديد هتافات مناهضة للسلطات المعنية بعدم توفير الخدمات وتجهيز الكهرباء والماء.

وطالب المحتجون الحكومة العراقية بالإسراع بتلبية مطالبهم وتجهيز الكهرباء للمنازل وتوفير المياه الصالحة للشرب.

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