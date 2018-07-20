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سوسو يعرب عن سعادته بعودة ميلان للدوري الأوروبي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:24 م
سوسو يعرب عن سعادته بعودة ميلان للدوري الأوروبي
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب سوسو نجم ميلان عن سعادته عقب قرار الاتحاد الأوروبي بقبول الاستئناف على حكم استبعاد النادي من البطولات الأوروبية لمدة موسمين والذي من المتوقع أن يلعب الروسونيري في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت العديد من التقارير رحيل سوسو عن ميلان هذا الصيف وقيل أنه كان يمكن أن يترك النادي إذا تم منع ميلان من الدوري الأوروبي.

وعقب قرار الكاس قال سوسو عبر صفحته الرسمية على إنستجرام : "لقد عملنا في صمت لمدة أسبوعين. لقد عانينا من كل شيء وسمعناه وقرأناه. لكننا هنا ونحن أحياء لقد عدنا إلى الدوري الأوروبي الذي تأهلنا له بجدارة".

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