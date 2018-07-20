.شواطئ مصيف بلطيم تمتلئ بالمصطافين في كفر الشيخ (صور)

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ،اليوم الجمعة، زدحامًا من قبل المصيفين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، كما انتشر أفراد الأمن على لشواطئ وذلك لمنع حالات التحرش بالفتيات، وضبط الموتوسيكلات والدراجات البخارية والنارية المخالفة لعدم مضايقة رواد المصيف.



وامتلئت الشواطئ العشر بالمصطافين وتواجد عدد كبير بشوارع المصيف يستقلون الطفطف فى رحلة بين شوارع شواطئ المصيف بالإضافة لشراء احتياجاتهم من الأسواق المتعددة التى وفرت كل السلع واحتياجات الزائرين بأسعار مناسبة، كما إنتشر نحو 120منقذًا على الشواطئ لتامين المواطنين والتعامل مع اى حالات غرق.



وقال المهندس فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، انه تم توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين فى كافة الشواطئ،فضلًا عن قيام عمال النظافة يرفعون القمامة اول بأول حتى لا تؤرق رواد المصيف، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة، مشيرًا الى انه يتم تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى مع تشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل فى حالة حدوث أية مشاكل وحلها على الفور.