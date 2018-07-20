أحمد ناصر وصابرين النجيلي في أولي حفلات دمنهور.. وريهام عبد الحكيم فيها حاجة حلوة بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، علي مسرح أوبرا دمنهور مساء الخميس 19 يوليو بحفل أحياه المطربين الشباب أبناء محافظة البحيرة أحمد ناصر وصابرين النجيلي، تضمن الحفل فاصلين الأول قدم خلاله المطرب أحمد ناصر باقة من أروع الأغاني لكبار المطربين منها: "كوكب تانى لـ مدحت صالح ، بلاش العتاب للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، المال والبنون لـــ على الحجار، ياحلاوتك ياجمالك لـ فايزة احمد ، خلص تارك لـ صابر الرباعى، بالاضافة الي مجموعة من أعماله الخاصة منها الحكم ليكى و"مو صلاح" وهي أغنية اعدها ناصر خصيصا لنجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، واختتم الفاصل الاول باغنية هاكتب لك تعهد.

أما الفاصل الثاني شدت خلاله المطربة صابرين النجيلي بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف مجدى بمجموعة متنوعة من أشهر أعمال عمالقة الطرب منها انت عمرى ، ليالى الانس ، على بابى ، بهية ، ال جانى بعد يومين ، خلينى ذكرى واختتمت الحفل باغنية فيها حاجة حلوة .

وبالتزامن مع حفل اوبرا دمنهور قدمت المطربة ريهام عبد الحكيم حفل علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين الذي بدا الحفل بمقطوعة موسيقية تحت عنوان "القلب الدافي " بعدها تغنت ريهام عبد الحكيم بكوكبة من اروع أعمال الطرب إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة التي باتت علامات بارزة فى تاريخ فن الغناء العربى منها الف ليلة ولية ، ع اللي جري ، خاتم سليمان ، سهر الليالي ، انساك ، اما براوة ، بالورقة والقلم ، زي العسل واختتمت الحفل باغنية فيها حاجة حلوة.