خليلوزيتش مديرا فنيا لمنتخب مصر مقابل 160 ألف دولار

أنهى حازم إمام عضو اتحاد الكرة اتفاقه مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب الياباني، على تولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني خلفا لهيكتور كوبر.





وتم عقد جلسة اليوم مع المدير الفني بحضور محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وتم الاتفاق على تقاضي 160 ألف دولار مقابل خلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.





واقترب خليلوزيتش من قيادة الفراعنة أمام النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.