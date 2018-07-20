خليلوزيتش مديرا فنيا لمنتخب مصر مقابل 160 ألف دولار
الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:23 م
محمد الصو
أنهى حازم إمام عضو اتحاد الكرة اتفاقه مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب الياباني، على تولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني خلفا لهيكتور كوبر.
وتم عقد جلسة اليوم مع المدير الفني بحضور محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وتم الاتفاق على تقاضي 160 ألف دولار مقابل خلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.
واقترب خليلوزيتش من قيادة الفراعنة أمام النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.
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