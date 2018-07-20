ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خليلوزيتش مديرا فنيا لمنتخب مصر مقابل 160 ألف دولار

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:23 م
خليلوزيتش مديرا فنيا لمنتخب مصر مقابل 160 ألف دولار
طباعة
محمد الصو
 
أنهى حازم إمام عضو اتحاد الكرة اتفاقه مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب الياباني، على تولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني خلفا لهيكتور كوبر.

وتم عقد جلسة اليوم مع المدير الفني بحضور محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وتم الاتفاق على تقاضي 160 ألف دولار مقابل خلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.

 واقترب خليلوزيتش من قيادة الفراعنة أمام النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.
المزيد عن: وحيد خليلوزيتش منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة خليلوزيتش أتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 5:40:00 PM