فاطمة ناصر تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "المتشابهون"

انتهت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، من تصوير فيلمها التونسي الجديد "المتشابهون" للمخرج حبيب مستيري والذي تدور أحداثه حول رحلة حب مستحيل بين شخصيات حكم عليها بالفشل تحاول أن تعطي معنى لذاتها الإنسانية، في فترة أواخر الخمسينات، ويعكس الفيلم الحالة السياسية والاقتصادية للبلد في تلك الفترة.

وتلعب فيه فاطمة دور عايشة المرأة الذي يتوفى زوجها وتضطر الي بيع بيتها لتستطيع العيش، ويحاول بعض رجال القرية مساعدتها طمعا فيها.

الفيلم هو التعاون الثاني بين فاطمة وحبيب بعد فيلم"أمواج متلاطمة".

على صعيد اخر شاركت فاطمة في عرض فيلمها "مصطفى زاد "مؤخرا في قسم بانوراما بمهرجان منارات التونسي والذي إنتهى منذ عدة أيام.