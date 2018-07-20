عاجل.. تعرف على خليفة كوبر مع منتخب مصر





أصبح البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري قريبًا من تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للأرجنتينى هيكتور كوبر الذي رحل عن تدريب الفريق بعد وداع كأس العالم.





وقطع إتحاد الكرة المصري شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع "خليلوزيتش" وتم الإتفاق علي العديد من بنود التعاقد، ورحب الأخير بقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن وحيد خليلوزيتش قد تولى تدريب العديد من المنتخبات بالسنوات الماضية، مثل منتخب الجزائر واليابان



