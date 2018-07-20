ميساء مغربي تشكر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على تكفله بعلاج الشاب بن دعفوس

قامت النجمة ميساء مغربي، بالتوجه بالشكر للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعد أن تكفل بالعلاج التجريبي للشاب الإماراتي خليفة محمد راشد دعفوس المهيري بعد فترة قصيرة من نشر الأخير لفيديو على حسابه في انستجرام يوضح أن علاجه التجريبي صعب ويتطلب 3 ملايين درهم أو أكثر بعد فشل الكيماوي ليتفاجأ بعد ساعات قليلة باستجابة سريعة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، علماً ان خليفة يتعالج على نفقة الدولة الخاصة منذ سنوات.





وكتبت ميساء مغربي علي حسابها الشخصي على تويتر: "في بادرة إنسانية ليست بجديدة على شيوخ وقادة الإنسانية شيخ الشباب ⁧‫حمدان بن محمد‬⁩ يتبنى حالة الأخ⁩ خليفة المهيري ⁧‫مقاتل السرطان‬⁩ في غضون ساعات بعد نشره هذا الفيديو شكرًا من القلب⁩ وعافاك الله خليفة وقر أعين أهلك إخوانك ومحبيك برؤيتك سالما معافى‫"‬.





‫وكانت ميساء مغربي وعدد من النشطاء علي شبكات التواصل الإجتماعي قاموا بإعادة نشر فيديو دعفوس علي حساباتهم على إنستجرام.



