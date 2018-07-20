4 مفاجآت حول تابوت الإسكندرية.. تعرف عليهم

وصل تابوت الإسكندرية، كاملًا إلى مخازن مصطفى كامل الأثرية، اليوم الجمعة، حيث يتم عملية نقله من السيارات إلى المخازن استعدادًا لوضعه داخل المخازن، وسط تشديدات أمنية وحراسة من قبل الشرطة العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية.





ومنذ إكتشاف ذلك التابوت حتى وضعه بمخازن مصطفى كامل الأثرية ويدور حوله العديد من المفاجأت:





مائدة سائلة حمراء اللون

فعثرت اللجنة الأثرية المشكلة لفتح التابوت الضخم الذي عثر عليه أسفل عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، على مفاجأة وذلك بعد إزاحة غطاء التابوت بشكل كامل، حيث جرى العثور على مادة سائلة حمراء اللون غير معلومة تغمر محتويات الصندوق من الداخل وتخفي كامل محتوياته.





التابوت دفن فيه 3 جثث

والخبير في المومياوات و الهياكل العظمية شعبان عبد المنعم ، كشف مفاجأة آخرى عن التابوت، وقال إن المعاينة المبدئية للهياكل العظمية تشير إلى أن الجثث تعود لثلاثة ضباط أو عسكريين في الجيش حيث وجد بجمجمة أحد الهياكل العظمية آثار ضربة بالسهم.





الثلاث جثث.. أسرة واحدة

وتبين أن التابوت يحتوي على ثلاث مومياوات تالفة بشكل كامل لأسرة إغريقية ثرية بحسب ما أكد مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار.





ولم يتبين بعد سبب وفاة الأسرة كلها في وقت واحد أو دفن جثامينها معا في تابوت واحد، حيث من المفترض أن تبدأ دراسة تاريخية وأثرية لكشف بقية التفاصيل والغموض الذي يكتنف التابوت الجرانيتي الأسود.









التابوت يعود لحاكم وليس للإسكندر

وقال بسام الشماع عالم المصريات، إن سبب اهتمام العالم بتابوت الإسكندرية كان بسبب اكتشافه بالصدفة وكبر حجمه وثقل وزنه.





وأضاف "عالم المصريات" فى مداخلة تليفزيونية، أن التابوت من الأحجام الكبيرة وثقيلة الوزن، ما يشكل علامة استفهام حتى يتم اكتشاف ما حوله، لكنه فى الوقت نفسه غير متواجد بمنطقة "فخمة"، لذلك قد يكون هذا التابوت لأحد من كبار القوم أو الأثرياء فى الإسكندرية القديمة، ولديه إمكانيات مادية لعمل ذلك للتابوت لنفسه.





وأشار "الشماع"، إلى أن الجزء العلوى للتابوت لا يحمل أى هيروغليفيات أو أى خرطوش ملكى، لذلك فإنه ربما يعود لحاكم وليس للإسكندر الأكبر، والذى لم يعرف حتى الآن مكان مقبرته.







