"فيراري" تُفكر جديًا في طرح أسرع سيارة كهربائية في العالم

أعلنت شركة فيراري عن نيتها إطلاق سيارة رياضية كهربائية، قد تصبح الأسرع من نوعها في العالم.





وبحسب موقع روسيا اليوم، من المفترض أن تصبح السيارة الجديدة نموذجا معدلا عن سيارات "Pininfarina" الرياضية الشهيرة، وستزود بهيكل خفيف من ألياف الكربون المتينة والخفيفة.





ومن المفترض أن تأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي قوي يمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم ساعة في أقل من ثانيتين، ويصل بها إلى سرعة قصوى تبلغ 402 كلم/ ساعة.



