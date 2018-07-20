وزير الداخلية يُهنئ "السيسي" وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال وزير الداخلية بالبرقية: "يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة، أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد، يأتى احتفالنا بثورة الثالث والعشرين من يوليو فى كل عام، لنؤكد أنه فى تاريخ الأمم مراحلٌ فارقة وفى حياة الرجال لحظاتٌ حاسمة، ولنُكرم ذكرى رجالٌ أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء، واليوم تظل القيم على ثباتها، وتتجدد طاقات العطاء، وتمضى جهود التنمية والبناء، بقيادة سيادتكم الحكيمة، تبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً أبياً، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خُطاكم .. وكل عام وسيادتكم بخير".





وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.





وجاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، سيظل احتفالنا بثورة الثالث والعشرين من يوليو .. تخليداً لذكرى غالية فى تاريخ النضال الوطنى، وتجسيداً للاعتزاز بقيم العطاء والتضحية والفداء التى تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة فى تلاحم فريد مع آمال الشعب المصرى العظيم .. صوناً لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لأمة أبية ..قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق لأبنائها ولتعلوا رايتها أبد الدهر خفاقة بين الأمم ،حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد كل جهد وطنى يسعى بنبل لرفعة البلاد ولمزيد من الإستقرار والإذهار .. وكل عام وسيادتكم بخير ."





وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لذات المناسبة، جاء فيها :"بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة يسعدنى وهيئة الشرطة، أن أتقدم لسيادتكم بأصدق معانى التهنئة وخالص الأمنيات، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة الوطنية التى تتجدد معها ذكريات أيام مجد خالدات ،وقف فيها الجيش المصرى ومن حوله الشعب العظيم ،لحماية الوطن والدفاع عن هويته ومكتسباته ،فى ملحمة فريدة تجلت فيها قيم العطاء والتضحية والفداء لنرجو لمسيرة سيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد ..لصياغة رؤية وطنية تجسد التحديات والأولويات وتفى متطلبات الحاضر وتمهد السبيل لمستقبل مزدهر للبلاد ، وكل عام وسيادتكم بخير ".





ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة ،أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، يأتى الإحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة تخليداً لذكرى النضال الوطنى، عندما وقف الجيش المصرى مُجدداً العهد على حماية الوطن وصون مقدراته ومن خلفه شعب عظيم فى ملحمة وطنية فريدة ، عاشت القوات المسلحة درعاً حامياً وسيفاً حاسماً، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير" .





وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها :" بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لشخصكم العزيز يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بالذكرى السادسة والستين ، لثورة يوليو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ، ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة وإزدهار ، وكل عام وسيادتكم بخير".



