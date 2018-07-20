خلال افتتاحها لمعرض "ديارنا".. وزيرة التضامن: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم الوزارات بمراجعتها تمهيدا لإصدارها من رئيس الوزراء، موضحة أنه كان من المفترض صدور القانون بعد ٦٠ يوم من صدور القانون.



جاء ذلك بعد افتتاح الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومحمد كمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، معرض "ديارنا" للأسر المنتجة الذى يقام بمركز شباب سموحة.



ويشارك في المعرض 8 محافظات، هي المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة، ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها، والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالي، والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.