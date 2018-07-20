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الرئاسة: زيارة "السيسي" للخرطوم رسالة واضحة للأشقاء في السودان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:06 م
الرئاسة: زيارة السيسي للخرطوم رسالة واضحة للأشقاء في السودان
أرشيفية
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كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك لجانا مشتركة بين مصر والسودان، منها القنصلية والدائمة الخاصة بمياه النيل، والتجارة والصناعة، كما أن هناك لجنة عليا تم ترقية رئاستها إلى مستوى رئيسى الدولة عقدت أول جولاتها فى أكتوبر 2016.

وتابع خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم، أن مصر والسودان بصدد آليات كثيرة جدا وعلاقات متشعبة، مضيفا: "أعتقد أن مستوى الآليات التنفيذية والمشتركة ما بين مصر والسودان، ليس لها مثيل على مستوى العالم ما بين أى دولتين، حتى ما بين مصر وأى دولة أخرى، والمرحلة المقبلة ستشهد تفعيل لكل المعطيات"، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم، رسالة واضحة للأشقاء فى السودان. 

المزيد عن: مصر عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية السودان السفير بسام راضى
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