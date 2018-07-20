النصر السعودي يقترب من توقيع عقد رعاية مع طيران الاتحاد





اقترب مسئولي نادي النصر السعودي، من توقع عقد رعاية مع شركة طيران الاتحاد لمدة أربعة أعوام مقابل 200 مليون ريال، حيث سيحصل النادي علي 50 مليون ريال في الموسم الواحد.





وأغلقت إدارة نادي النصر مفاوضتها مع شركة طيران الامارات، وان الاتفاق بين شركة الاتحاد والفريق السعودي يسير بشكل جيد للغاية.





ويتبقي تفاصيل صغيرة من اجل الاعلان الرسمي والتوقيع بشكل نهائي، وسوف يكون شعار شركة طيران الاتحاد علي صدر القميص من الإمام.



