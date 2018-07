آبل تطلق الإصدار التجريبي الثالث من "iOS 12" لجميع المستخدمين

أصدرت شركة آبل النسخة التجريبية الثالثة من نظامها التشغيلي القادم آي أو إس iOS 12 لجميع المستخدمين، وذلك كجزء من البرنامج التجريبي العام، وهذا يعني أنه يمكن الآن لجميع مستخدمي هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية تثبيت النسخة المطورة من نظام التشغيل iOS 12، مع الإشارة إلى أن هذا الإصدار ما يزال تجريبيًا، مما يعني إمكانية حدوث بعض المشاكل مثل فقدان بيانات تطبيقات الصور أو الملاحظات أو الرسائل، بحيث ينبغي قبل تثبيت الإصدار التجريبي أخذ نسخة احتياطية من الجهاز عبر آيكلاود iCloud أو عبر جهاز الحاسب باستخدام آيتونز iTunes.





وتعد الإصدارات التجريبية مفيدة في الوقت الحالي للراغبين بالحصول على لمحة عن مستقبل النظام التشغيلي، بحيث يمكن تنزيل هذا الإصدار التجريبي على أي جهاز آيفون أو حاسب آيباد مدعوم، بما في ذلك iPhone X و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone SE و iPhone 5s، ومن المفترض أن تصدر النسخة النهائية من نظام التشغيل بحلول شهر سبتمبر، مما يعني أن آبل تتجه إلى طرح إصدارات تجريبية كل بضعة أسابيع خلال فصل الصيف.





ويأتي هذا الإصدار التجريبي بعد مرور أسبوعين على طرح الشركة الإصدار التجريبي الثاني، بحيث تتضمن النسخة الحالية، والتي تعد النسخة التجريبية الرابعة للمطورين، تحسينات على الأداء، خاصة للأجهزة القديمة، بحيث يجب على سبيل المثال أن ترى تحسنًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بتشغيل التطبيقات والكاميرا في حال كان لديك جهاز iPhone 6 أو iPad Air، إلى جانب تضمنه ميزات رئيسية أخرى لمساعدتك على قضاء وقت أقل في استخدام الهاتف.





ويضيف النظام ميزة جديدة تسمى "وقت الشاشة" Screen Time، وهي الميزة المخصصة للتعرف على كمية الوقت الذي تقضيه في استخدام كل تطبيق والتحكم فيه، كما يتم الآن تجميع الإشعارات والتنبيهات، بحيث يمكنك إسكاتها من خلال شاشة القفل، ويمكنك أيضًا تشغيل وضع "عدم الإزعاج" Do Not Disturb لبضع ساعات أو لفترة أطول.





ولم تتوقف آبل عند هذا الحد، بل أضافت ميزات جديدة، حيث سيتمكن المطورون من الاستفادة من تنسيق ملف جديد للواقع المعزز والميزات الجديدة في منصة ARKit 2.0، وأطلقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون تطبيق Workflow تحت اسم تطبيق جديد يسمى اختصارات سيري Siri Shortcuts، وسيتمكن المطورون من إضافة معلومات إلى سيري أيضًا، بحيث يمكنك إضافة بطاقة صعود الطائرة أو قائمة تشغيل موسيقية إلى سيري.





وعملت الشركة على تحسين تطبيقات الصور والأخبار والأسهم، بالإضافة إلى تطبيق كتب آبل Apple Books، والذي كان يعرف سابقًا باسم iBooks، كما قدمت آبل ميزة ميموجي Memoji على هاتفها الرائد iPhone X، وهي عبارة عن صور شخصية مخصصة مشابهة للأنيموجي Animoji يمكن استخدامها لتمثيلك في iMessage وفيس تايم FaceTime.





وتم تحسين سيري، حيث أصبح أكثر ذكاءً وقادر على تقديم معلومات مختلفة، وتتجه آبل في وقت لاحق من هذا العام إلى إطلاق تطبيق اختصارات سيري حتى تتمكن من إنشاء اختصاراتك الخاصة، في حين تساعد التحسينات الداخلية للنظام على جعل جهاز آيفون أسرع وأكثر استجابة فيما يتعلق بالمهام اليومية، مع إمكانية تشغيل الكاميرا بشكل أسرع بنسبة 70 في المئة، وتشغيل لوحة المفاتيح بشكل أسرع بنسبة 50 في المئة بالمقارنة مع السابق.





ويتضمن نظام التشغيل iOS 12 تطبيق خرائط تم إعادة بنائه باستخدام محرك خرائط جديد مصمم من قبل آبل، والذي اتاحته الشركة في الوقت الحالي ضمن شمال كاليفورنيا فقط، مع وعود بوصوله إلى مواقع إضافية عبر الولايات المتحدة في أواخر عام 2018 و 2019، ويعرض تطبيق الخرائط المعاد تصميمه الغابات والمسابح والمباني ومسارات المشاة وعناصر الخريطة الأخرى بدقة أكبر، كما يوفر تحسينات تتعلق بأماكن البناء وحركة المرور وظروف الطريق في الوقت الفعلي.