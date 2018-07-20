وزيرة التضامن: لدينا اهتمام بإقامة معارض لديارنا في المدن الساحلية (صور)

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، معرض ديارنا للأسر المنتجة الذي يقام بمركز شباب سموحة ويستمر حتى 31 يوليو 2018.



وأبدت والي سعادتها بافتتاح المعرض، مشيرة إلى أن الوزارة مهتمة بإقامة معارض لديارنا في المدن الساحلية حيث يقام حاليا معرض لديارنا في مرسى مطروح يستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري كما سيتم افتتاح معرض لديارنا في الممشى السياحي في رأس البر أغسطس المقبل بالإضافة إلى المعرض الذي تم افتتاحه في الإسكندرية.



وأضافت والي أن المعرض يضم منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمي والرجالي والملابس القطنية ومكملات الديكور.



يشار إلى أن المعرض يقام المعرض على مساحة 300 متر مربع ويشارك فيه 40 عارض من 8 محافظات هي المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة.



ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى 12 من منتصف الليل.